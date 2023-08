Tragiczna pomyłka na pogrzebie aktorek. Rodzina zabrała głos

Pomylili ciała. Prawnik rodziny zabiera głos

Prawnik reprezentujący jedną z rodzin zabrał głos w sprawie. "Nie polegają na prawdzie twierdzenia, iż członkowie rodziny śp. pani Wandy błędnie dokonali identyfikacji zwłok. Osoby najbliższe, w szczególności mąż śp. pani Wandy był obecny na miejscu zdarzenia, kiedy trwały jeszcze czynności procesowe. Chciał dokonać identyfikacji zwłok. Nie został dopuszczony do udziału w czynności, co już stanowi naruszenie przepisów prawa (...). Miały miejsce więc rażące zaniedbania osób przeprowadzających czynności procesowe. Nie ustalono bowiem tożsamości zwłok ani na miejscu zdarzenia (co było obligatoryjne), ani w toku innych czynności procesowych" – napisał w oświadczeniu, które można przeczytać w "Fakcie", mecenas Grzegorz Gozdór.