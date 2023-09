Malowali pasy podczas ulewy. Oto efekt

"Efekt jest daleki od satysfakcjonującego, gdyż pasy dla pieszych przypominają teraz abstrakcyjne akwarele, których farba zmywa się deszczem. Niestety, ta sytuacja to tylko kolejny przykład niedopracowania ze strony wykonawców. Co gorsza, to urzędnicy pozostawiają takie sprawy bez reakcji i profesjonalnego odbioru" - dodał w rozmowie z TVN przedstawiciel grupy "LDZ Zmotoryzowani Łodzianie".