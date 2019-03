NIK skontroluje 10 podlaskich komend. Weźmie pod uwagę anonimy

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że kontrola komend na Podlasiu będzie bardziej szczegółowa, niż planowano. Kontrolerzy przyjrzą się przekazanym przez posłankę PO anonimowym zgłoszeniom opisującym nieprawidłowości, do których miało tam dochodzić.

Polityk stwierdziła, że do jej biura poselskiego wpłynęły listy opisujące nieprawidłowości, do których miało dochodzić w suwalskiej policji. Niepokojące sytuacje miały mieć związek z mieszkającym w regionie wiceministrem MSWiA Jarosławem Zielińskim.

W rozmowie z portalem bialystok.wyborcza.pl rzeczniczka centrali NIK Ksenia Maćczak powiedziała, że kontrolerzy czekają z podjęciem działań na odpowiedź z MSWiA. Resort został zobowiązany do przesłania informacji dotyczących "realizacji przez to ministerstwo zadań nadzorczych i kontrolnych w stosunku do policji". Ma na to czas do końca marca.