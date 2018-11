Najwyższa Izba Kontroli prześwietli działania Zielińskiego. Jest wniosek PO

Kolejne uderzenie w wiceszefa MSWiA. Nadzorujący policję Jarosław Zieliński najprawdopodobniej zostanie "sprawdzony" przez Najwyższą Izbę Kontroli. Wniosek w tej sprawie składa do NIK Platforma Obywatelska. I domaga się reakcji ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego.

Dlatego politycy opozycji zwracają się do szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego o przedstawienie wszystkich działań, jakie zostały podjęte w celu wyjaśnienia sytuacji, która ma miejsce w garnizonie podlaskim policji. – Żądamy także informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Komendę Główną Policji – podkreślają politycy PO.

Posłowie złożą także wniosek do Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o przeprowadzenie kontroli w podlaskim garnizonie policji. NIK najprawdopodobniej - przynajmniej tak uważają politycy PO - na taki wniosek odpowie pozytywnie. – Za dużo bulwersujących informacji napływa z Podlasia, żeby kontrolerzy tę sprawę odpuścili – podkreślają nasi rozmówcy.

Posłanka PO Bożena Kamińska od kilku tygodni informuje media o listach, jakie otrzymuje od policjantów z Podlasia. – Pod koniec października otrzymałam listy do swojego biura poselskiego, które opisywały działania wiceministra Zielińskiego jako niezgodne z zasadami i prawem. Wystąpiłam w Sejmie z pytaniami, na które nie otrzymałam odpowiedzi, mimo iż wiceszef MSWiA był obecny na sali plenarnej. Do mojego biura poselskiego wpłynęły kolejne listy i telefony kolejnych funkcjonariuszy - z Łomży, Białegostoku, Zambrowa, Augustowa, Sejn, Grajewa... Skala tych skarg i wytykania nieprawidłowości, jeśli chodzi o wykorzystywanie służb mundurowych przez wiceministra Zielińskiego, jest olbrzymia. Policjanci są wykorzystywani nawet w swoje dni wolne, zmusza się ich do "robienia frekwencji" na uroczystościach z wiceszefem MSWiA. Muszą pilnować całodobowo posesji wiceministra Zielińskiego, a ta posesja "podłączona" jest pod dyżurnego komendy miejskiej policji – wylicza posłanka PO.