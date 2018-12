Zawiadomienie do prokuratury ws. komendanta podlaskiej policji

Kojarzony z wiceszefem MSWiA Jarosławem Zielińskim komendant podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz może mieć poważne problemy. Posłowie PO wysłali zawiadomienie do prokuratury w związku z kontrowersyjnymi wypowiedziami policjanta, który ogłosił w radiu "konkurs" na najlepszy anonim o posłance Bożenie Kamińskiej.

To ta posłanka właśnie ujawniała w ostatnich tygodniach patologie w podlaskiej policji, która jest traktowana jak prywatny folwark przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji.

Kilka tygodni temu związany z Zielińskim nadinspektor Daniel Kołnierowicz w radiowym wywiadzie skomentował skargi policjantów ujawnione przez Bożenę Kamińską. Zaproponował też... zorganizowanie konkursu na anonimowe listy o parlamentarzystce.

Kołnierowicz: "Tra nagonka"

Podlascy mundurowi w liście do posłanki skarżyli się na traktowanie przez przełożonych, namaszczonych rzekomo przez wiceministra Jarosława Zielińskiego. Funkcjonariusze mieli mu m.in. towarzyszyć na uroczystościach, udając SOP, a nawet pilnować posesji wiceszefa MSWiA.

Kontrola zlecona przez Komendanta Głównego Policji nie potwierdziła, by w suwalskiej komedzie działo się coś, za co można byłoby wszcząć postępowania dyscyplinarne czy zawiadamiać prokuraturę. Szefowie suwalskiej policji mogli za to ze zbytnią gorliwością realizować niektóre działania.

- Zarówno podlaska policja, jak i mój przełożony pan minister Zieliński znaleźliśmy się w nieuzasadnionym ogniu krytyki, nagonce medialnej - skomentował w suwalskim "Radiu 5" Daniel Kołnierowicz.

Nadinspektor stwierdził, że posłanka PO Bożena Kamińska, która zajmuje się anonimowymi donosami od podlaskich policjantów rozsyła do mediów, wrażliwe dane, w tym dane osobowe policjantów. - Jest pytanie, czy to tak powinno być, czy nie? - mówił, zwracając się do słuchających audycji policjantów. Kołnierewicz zaproponował też zorganizowanie konkursu na "najlepszy anonim o pani Kamińskiej". - O majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - precyzował policjant.

Ogień krytyki

Podżeganie

Partyjni koledzy posłanki uważają, że Kołnierowicz próbuje zastraszyć posłankę Kamińską. "Po tych słowach powinien zostać natychmiast zdymisjonowany!" - skomentował na Twitterze poseł PO Robert Tyszkiewicz.

Teraz m.in ten polityk - szef podlaskiej Platformy - złożył na Kołnierewicza zawiadomienie do prokuratury. Według PO policjant złamał art. 231 par. 1 kk, czyli przekroczył swoje uprawnienia. - Jeśli on, będąc w mundurze ma odwagę publicznie, pod okiem obywateli podżegać do robienia czegoś złego drugiej osobie - bo tak odebrałam tę propozycję "konkursu na anonim" na mój temat - to jak on ma stać na straży porządku publicznego? - pyta posłanka Kamińska.