Ujawniamy: żona szefa podlaskiej policji też pracuje w podlaskiej policji

Jak ustaliła Wirtualna Polska, żona szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza również pracuje w policji. W Komendzie Miejskiej w Białymstoku. - Obecna sytuacja jest dla nas niekomfortowa i faktycznie uniemożliwia jakikolwiek dalszy rozwój zawodowy mojej małżonki w garnizonie podlaskim – mówi WP Daniel Kołnierowicz.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Daniel Kołnierowicz został szefem podlaskiej policji w 2016 roku (East News, Fot: BARTOSZ KRUPA)

Informacje o żonie szefa podlaskiej policji otrzymaliśmy z dwóch niezależnych źródeł. – To raczej niespotykana sytuacja, żeby w tym samym garnizonie pracowała żona komendanta wojewódzkiego. Co prawda, nie jest on jej bezpośrednim przełożonym, ale komenda miejska, gdzie pracuje żona pana Kołnierowicza, jest rozliczana i podlega pod komendę wojewódzką w Białymstoku. Komendantem jest tam Daniel Kołnierowicz – alarmują nasi informatorzy.

Podlaska policja potwierdza

O status małżonki szefa podlaskiej policji zapytaliśmy w KWP w Białymstoku. – Informujemy, że asp. szt. Katarzyna Kołnierowicz od dnia 20 listopada 1999 roku pełni służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku. Aktualnie na stanowisku specjalisty. Przełożonym do spraw osobowych pani Katarzyny Kołnierowicz jest Komendant Miejski Policji w Białymstoku. Jako funkcjonariusz jest nagradzana i premiowana. O nagradzaniu i premiowaniu funkcjonariusza decyduje bezpośredni przełożony i przełożony w sprawach osobowych – informuje Wirtualną Polskę Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Szczegółów na temat nagród i premii, które otrzymała żona komendanta nie ujawnia.

Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej przez rzecznika, żona obecnego szefa podlaskiej policji pracuje 19 lat w Komendzie Miejskiej Policji. Okres jej pracy w KMP w Białymstoku nakładał się z pracą w tej jednostce obecnego meża.

Daniel Kołnierowicz służbę rozpoczął w 1995 roku. Od początku swojej pracy policyjnej związany był z Komendą Miejską Policji w Białymstoku – służył w Wydziale Prewencji oraz w Wydziale Ruchu Drogowego. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku. W lipcu 2013 roku został nawet pełniącym obowiązki komendantem miejskim. Dopiero pod koniec 2014 roku przeniósł się do Augustowa, gdzie został szefem tamtejszej komendy powiatowej.

Zobacz także: Nie ma zbrodni doskonałej. Kulisy pracy polskiej policji.

Jakie poszczególne szczeble kariery zawodowej przechodziła pani Kołnierowicz, w okresie kiedy Daniel Kołnierowicz pełnił funkcje kierownicze w Komendzie Miejskiej? Na to pytanie również nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że małżonkowie poznali się pracując w białostockiej drogówce. - Pracując razem w wydziale ruchu drogowego nie byliśmy jeszcze małżeństwem - przekazuje nam Daniel Kołnierowicz, szef podlaskiej policji.

Żona nie może awansować

A dopytywany o ocenę obecnej sytuacji odpowiada: - Jest to dla nas niekomfortowa sytuacja i faktycznie uniemożliwia jakikolwiek dalszy rozwój zawodowy mojej małżonki w garnizonie podlaskim – twierdzi nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

Wysoko postawiony funkcjonariusz Komendy Głównej Policji: - Nie ma przepisów zakazujących pracy w policji najbliższej rodzinie. Jednak z reguły ze względów moralnych i etycznych tego się nie robi. Co do obecnej sytuacji, to Kołnierowicz nie mógł przewidzieć poznając przed laty swoją żonę, że będzie teraz szefem podlaskiej policji, a żona będzie pracować w komendzie miejskiej w Białymstoku – uważa oficer policji, z którym rozmawialiśmy.

Profesor Antoni Kamiński, ekspert ds. korupcji i socjolog: - Co do zasady, to zatrudnienie w tym samym, policyjnym garnizonie męża i żony, czy innych najbliższych członków rodziny, nie powinno mieć w ogóle miejsca. W tej sytuacji, trzeba byłoby sprawdzić, czy jakiekolwiek decyzje komendanta Kołnierowicza miały przełożenie na sytuację w pracy jego żony. Czy wpływały na lepsze warunki zatrudnienia, premie, nagrody. Tego jednak nie wiemy – mówi WP Antoni Kamiński.

**Człowiek ministra Zielińskiego**

Daniel Kołnierowicz to zaufany człowiek wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Był nawet wymieniany w 2016 roku w gronie kandydatów na komendanta głównego policji. Ostatecznie wybrano Jarosława Szymczyka, który piastuje funkcję szefa polskiej policji do dzisiaj.

O Kołnierowiczu zrobiło się głośno w ostatnich dniach. Według informacji Wirtualnej Polski, w Komendzie Głównej Policji ma zostać wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Poszło o jego wypowiedź w mediach, w których namawiał do zorganizowania konkursu na najlepszy anonim na posłankę PO Bożenę Kamińską. Parlamentarzystka alarmowała m.in. o nieprawidłowościach w podlaskiej policji.

W odpowiedzi Kołnierowicz ogłosił "konkurs na najlepszy anonim o posłance Bożenie Kamińskiej". - Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - powiedział nadinsp. Daniel Kołnierowicz. Teraz ze swoich słów będzie musiał się tłumaczyć przełożonym.