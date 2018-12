Decyzja w sprawie szefa podlaskiej policji zapadła. Znamy kulisy

Według informacji Wirtualnej Polski, w Komendzie Głównej Policji ma zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec szefa podlaskiej policji Daniela Kołnierowicza. Poszło o jego wypowiedź w mediach, w których namawiał do zorganizowania konkursu na najlepszy anonim na posłankę PO Bożenę Kamińską.

Chodzi o słowa sprzed kilku dni w wywiadzie dla suwalskiego Radia 5. Daniel Kołnierowicz ogłosił tam „konkurs na najlepszy anonim o posłance Bożenie Kamińskiej”. - Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - powiedział nadinsp. Daniel Kołnierowicz.

Po wypowiedzi Kołnierowicza w mediach społecznościowych zawrzało. Zareagowała również posłanka Kamińska. - Zamierzam złożyć skargę tak do Najwyższej Izby Kontroli, jak do MSWiA. Do tego, najpewniej zawiadomię też prokuraturę, bo komendant wprost zaatakował posła opozycji. Zaś policja ma w ustawę wpisany obowiązek apolityczności i te słowa to było ewidentne przekroczenie uprawnień - mówiła w rozmowie z portalem onet.pl