Nigdy nie zostawię syna. Proszę tylko o zrozumienie

Po diagnozie schizofrenii byłam przekonana, że cały czas będą go leczyć. Pani dyrektor jednego z zakładów karnych powiedziała mi wówczas, że "takich Stefanów to mają dużo i oni tu mają dobrą opiekę". Syn raz przyjmował leki, raz nie. Źle je ustawiono. Wie pan, jak wygląda leczenie w zakładzie karnym? Jeśli pielęgniarka pracuje do 15:00, to daje lek o 15:00, nawet jeśli powinien być podany o 18:00. To były leki usypiające, więc o 16:00 Stefan się kładł. Nie chciał tak funkcjonować i w końcu przestał je przyjmować. Od roku czy dwóch chodzi po celi i mówi sam do siebie. Kiedy brał leki, funkcjonował dużo lepiej. Raz w tygodniu miał spotkanie z psychiatrą, które robi się tylko po to, żeby wszystko zgadzało się w papierach. Polskie więzienie "hoduje" przestępców z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ nie są odpowiednio zaopiekowani i leczeni. Gdy wychodzą na wolność, często ponownie popełniają przestępstwo i wracają za kratki.