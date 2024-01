"To nie jest łatwe". Tusk w rocznicę śmierci Adamowicza

- Ja dzisiaj jestem po to, by powtórzyć słowa z dnia, kiedy Paweł zginął. Ślubowaliśmy wtedy, że ochronimy, obronimy my, Polacy, gdańszczanie, Europejczycy, że obronimy nasze miasto, naszą ojczyznę, naszą Europę od pogardy i nienawiści. I drogi Pawle, przyjacielu, prezydencie, jesteśmy wierni temu ślubowaniu - mówił szef rządu.