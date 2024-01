"Muszę się wam do czegoś przyznać". Dulkiewicz przemówiła w Gdańsku

- Muszę się wam do czegoś przyznać. Trudno było mi zebrać myśli o tym, co chcę tu dzisiaj powiedzieć. Wszystko, co przychodzi mi na myśl nie dotyczy samego zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza, ale tego, co wydarzyło się po nim. Tęsknię za prezydentem Pawłem Adamowiczem, który był nie tylko szefem, ale też przyjacielem - powiedziała Dulkiewicz.