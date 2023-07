Niezwykła chmura na niebie. W sieci pojawiły się zdjęcia

Prognozowana wysokość opadów w południowej połowie kraju to 20 mm. Lokalnie na krańcach południowych Małopolski, Podkarpacia i Śląska może spaść nawet do 45 mm deszczu. - Tam sytuacja jest niebezpieczna. Dla tych, którzy wybierają się w góry, to bardzo istotna informacja, bo będzie mocno lało, a okresami mogą wystąpić nawet burze - ostrzegł.