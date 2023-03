Ludzie wstrząśnięci. Są wyniki sekcji zwłok duchownych z Sosnowca

Udało nam się dotrzeć do byłej uczennicy i dobrej znajomej księdza Roberta Sz. - To był bardzo uczciwy człowiek. Złego słowa nie mogę o nim powiedzieć. Uczył mnie jeszcze, jak chodziłam do liceum w Jaworznie. Bardzo pomógł mi i mojej rodzinie. Nic nie wspominał o swoich problemach, chociaż wiem, że dużo chodził po lekarzach. Chorował na cukrzycę - twierdzi nasza rozmówczyni.