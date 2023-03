"Franciszkańska 3" o Janie Pawle II. Ostra reakcja abp Jędraszewskiego

– Niszczy się go. Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny, wini się za to, że tolerował rzeczywiście odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła, ale wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się nawet zachwalane i swoistą ideologią w innych środowiskach Próbuje się go odrzeć z czci i szacunku – mówił abp Marek Jędraszewski, zaznaczając, że św. Jan Paweł II ciągle pozostaje "wrogiem dla głosicieli ideologii gender, zwolenników aborcji i eutanazji".