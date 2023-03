Tajemnice Karola Wojtyły ujawnione. Burza w sieci

Dziennikarz stacji Marcin Gutowski dotarł do ofiar pedofilów podlegających Wojtyle, przedstawił też reakcje ówczesnego metropolity krakowskiego na przestępstwa seksualne księży. Późniejszy papież przenosił takich księży z parafii na parafię, wysyłał do Austrii, czy prosił świadków, by nigdzie nie zgłaszali takich spraw.