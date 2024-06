Nietolerancyjne słowa papieża. Społeczność LGBTQIA+ ma żal

Student z tęczową opaską do papieża. "Przestań sprawiać ból"

Odniósł się w ten sposób do majowego incydentu, o którym mówi się, że zaszkodził wizerunkowi Franciszka jako papieża przyjaznego reformom i "tęczowej" społeczności. - Przestań używać obraźliwego języka wobec społeczności LGBTQIA+, to prowadzi do ogromnego bólu. Ja sam jestem zastraszany z powodu mojej biseksualności, mojej tożsamości - powiedział Acebedo Rivera.