Niespodziewane spotkanie posłów. Czarnecki z barankiem, Halicki z baziami

Kandydatom PiS oraz KE najwyraźniej udzielił się nastrój Niedzieli Palmowej. Ryszard Czarnecki oraz Andrzej Halicki spotkali się przypadkiem w jednym z warszawskich parków. Obaj opublikowali zdjęcia z tego wydarzenia i wymienili uprzejmości na Twitterze.

W Niedzielę Palmową wierni wspominają triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy i przynoszą do kościoła palmy, symbolizujące odradzające się życie. W tej podniosłej atmosferze doszło do niespodziewanego spotkania dwóch kandydatów do europarlamentu. Czarnecki i Halicki "wpadli na siebie" w Parku Stefana Wiecheckiego "Wiecha" na warszawskim Targówku.