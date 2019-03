Czarnecki porównuje Kaczyńskiego do Piłsudskiego. "Dla siebie nic, dla Polski wszystko"

Europoseł PiS skomentował aferę taśmową z udziałem prezesa jego partii. Ryszard Czarnecki podkreślał całkowitą uczciwość swojego szefa. Odniósł się również do potencjalnej rekonstrukcji rządu jeszcze przed wyborami do PE.

Roman Giertych wezwał prezesa PiS do zwrotu 50 tys. zł, których domaga się jego klient Gerald Birgfellner. Do sytuacji odniósł się Ryszard Czarnecki. - Widocznie nie było go w domu. To wezwanie będzie realizowane. Nawet najwięksi wrogowie Jarosława Kaczyńskiego zawsze podkreślali, że to człowiek absolutnie uczciwy. Ja tylko informuję i przypominam, że prezes jest jak Józef Piłsudski: dla siebie nic, dla Polski wszystko - przekonywał na antenie TVN24.