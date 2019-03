Czarnecki szykuje formę do europarlamentu. Przyłapany na ćwiczeniach

Idzie wiosna, a wraz z nimi wybory do europarlamentu. Ryszard Czarnecki szykuje formę, by wytrzymać wyścig o stanowisko w Brukseli. Ostatnio został przyłapany na ćwiczeniach w Warszawie.

Wielkimi krokami zbliżają się wybory do europarlamentu. Do ofensywy przystąpił również PiS, który odsłania kolejnych kandydatów, którzy powalczą o miejsca w Brukseli. Wśród nich jest eurodeputowany Ryszard Czarnecki , który wystartuje z drugiego miejsca z okręgu warszawskiego. Na pierwszym miejscu został umieszczony Jacek Saryusz-Wolski.

26 maja odbędą się wybory do europarlamentu. Zanim do tego dojdzie, kandydaci będą musieli zmierzyć się z swoimi rywalami. Ryszard Czarnecki wziął sobie to do serca. W weekend polityk PiS został zauważony w Warszawie, nad Wisłą, gdzie ćwiczył pompki, skłony i wymachy.