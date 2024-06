Niepokojące prognozy. Synoptycy ostrzegają

Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 20 st. C do 23 st. C. Na południu, w rejonie występowania najsilniejszych opadów, oraz na wybrzeżu termometry lokalnie wskażą od 15 st. C do 19 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, na wschodzie skręcający na północ.