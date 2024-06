"Namawiają mnie". Padło pytanie o start w wyborach

- Przede wszystkim dziś jest końcówka kampanii do europarlamnetu. Decyzje w sprawie kandydowania w wyborach prezydenckich trzeba podejmować między listopadem i lutym i wtedy trzeba będzie o tym rozmawiać - starał się uniknąć odpowiedzi Mastalerek.

Piasecki dopytywał swojego gościa, czy byłby gotowy podjąć taką decyzję. - Oczywiście, że byłbym gotowy, ale czy ją podejmę, to nie wiem. Jestem na pewno do tego przez wiele osób namawiany, dziś się w ogóle nad tym nie zastanawiam. Niestety są tacy, którzy mnie do tego namawiają - przyznał prezydencki minister.