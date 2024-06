"Znajdź bezpieczne schronienie". Alert dla 4 województw

Rosyjskie służby przyjechały do Szmydta. "Wycisną go jak cytrynę"

Ostrzeżenia drugiego stopnia (w trzystopniowej skali) obowiązują w czwartek od 11.00 do północy w powiatach w woj. małopolskim i w części woj. świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego.

Prognozowane są burze. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, a punktowo do 45 mm, lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 80 km/h.