Niepokojące informacje z USA. Policja w stanie gotowości

Departament Policji Nowego Jorku (NYPD), w reakcji na ten apel, wydał polecenie dla wszystkich swoich funkcjonariuszy - niezależnie od ich stopnia - aby przygotowali się do pełnienia służby w pełnym umundurowaniu. Zostało również zapowiedziane, że ewentualne wnioski o zwolnienie z obowiązków służbowych w piątek nie będą brane pod uwagę. Zarządzenie to ma obowiązywać do odwołania - donosi "New York Post".