Hamas ma wyrzutnię rakiet F-7 z Korei Północnej. Dostrzeżona na nagraniu

Radio Free Asia podaje też, że w 2009 roku przechwycono północnokoreański transport broni do Tajlandii. Eksperci z ONZ ustalili, że 35 ton broni konwencjonalnej i amunicji kierowano do Iranu. Izraelski wywiad uważał jednak, że ostatecznie trafią one do Hamasu i libańskiego Hezbollahu.