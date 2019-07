Nieoficjalnie: Timmermans nie będzie się już zajmował praworządnością

Niemiecka prasa informuje, że w nowej Komisji Europejskiej Frans Timmermans nie będzie się już zajmował praworządnością. Powodem takich decyzji mają być zastrzeżenia krajów Grupy Wyszehradzkiej, które są w sporze z holenderskim politykiem.

Trwa spór na linii Timmermas - Grupa Wyszehradzka. Przypomnijmy, że to m.in. twarde negocjacje premiera RP Mateusza Morawieckiego sprawiły, że unijny polityk nie został wybrany na nowego szefa Komisji Europejskiej. Holender wielokrotnie miał zastrzeżenia do szeroko pojętej praworządności w Polsce i prowadził procedurę mającą ukarać nasz kraj za łamanie zasad demokracji.

Ursula von der Leyen (nowa szefowa KE), która była w ostatnich dniach w Warszawie, ma złagodzić napięcia między Brukselą a krajami tego regionu. "W kołach unijnych mówi się o tym, że odpowiedzialność za praworządność mógłby przejąć przedstawiciel Europy Wschodniej, na przykład Łotysz Valdis Dombrowski. To byłoby całkiem po myśli Morawieckiego" - zauważa z kolei Deutsche Welle.

Przypomnijmy, że von der Leyen przyjechała do Polski - zaraz po wizytach w Berlinie i Paryżu - by spotkać się z Mateuszem Morawieckim. - Polska to istotny kraj w UE - zaznaczała podczas wizyty szefowa Komisji Europejskiej.