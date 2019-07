LGBT. Maryja jako wagina na sprzedaż. Jest zawiadomienie do prokuratury

LGBT. Artystka z Wrocławia wrzuciła do sieci filmik, w którym informuje, że chce sprzedawać "cipomaryjki" - wizerunki Matki Bożej w kształcie waginy. Młodzież Wszechpolska natychmiast zapowiedziała, że zgłasza sprawę do prokuratury.

Kolory LGBT na wizerunki Maryi? Rosną emocje w sieci. (facebook.com)

"Cipkomaryjka ma teraz nową funkcję. Malowany w tęczowy kolor wzór kosztuje 80 złotych, a dochód z jego sprzedaży zostanie przekazany Kampanii Przeciw Homofobii" - informuje w sieci kobieta, która nadała Maryi kolory flagi środowisk LGBT.

"Ważna jest teraz edukacja i wsparcie, a żeby to się udało, potrzebna jest kasa (...) Dlatego zachęcam was do składania zamówień na takie tęczowe maryjki" - dodała.

"Pani Dominika, wyzwolona artystka, walcząca o tolerancję i 'miłość', która nikogo nie wyklucza, stworzyła właśnie 'cipkomaryjki'" - komentuje w mediach społecznościowych Młodzież Wszechpolska.

Organizacja dodała, że jej prawnicy analizują już sprawę i złożą w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Chodzi o obrazę uczuć religijnych. Przypomnijmy, że dla katolików, Maryja to osoba święta i matka Jezusa Chrystusa. Zgodnie z art. 196 kodeksu karnego, kto "obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

W sieci pojawiła się już fala komentarzy. "Jeśli to nie jest walka z Kościołem, to co nią jest?" - pytają internauci.