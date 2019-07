Ursula von der Leyen w Polsce. "Kluczowe wartości wymagają obrony"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czwartek przyleciała do Polski. W Kancelarii Premiera spotkała się z Mateuszem Morawieckim. - Cieszę się, że pani przewodnicząca przyjechała do Polski - mówił przed spotkaniem premier.

- Będziemy rozmawiać na temat innowacji i rozwoju technologii, jesteśmy bardzo otwarci na nowe propozycje i bardzo się cieszę, że pani Ursula von der Leyen przyjechała tutaj do Polski, żeby porozmawiać na te tematy - powiedział jeszcze przed spotkaniem na konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

- Mamy w planie dyskusję na temat personaliów, na temat kwestii obsady komisarza i jakie portfolio dla komisarza polskiego mogłoby zostać przyporządkowane. To w kontekście wszelkich innych wyzwań o których będziemy dzisiaj rozmawiać - podkreślił.

- Było dla mnie ważne, by po Paryżu przyjechać od razu do Warszawy. Polska to istotny kraj w UE - zaczęła szefowa Komisji Europejskiej.