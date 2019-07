Timmermans zły. "Kraje UE posłuchały Polski i Węgier"

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przyznał, że był rozczarowany decyzją krajów, które odrzuciły jego kandydaturę na przewodniczącego tej instytucji. - Ale tak to wygląda w polityce - stwierdził.

- Oczywiście, jest to rozczarowujące, jeśli nie zostało się wybranym na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Jednak to kraje podejmują własne decyzje, kierując się własnymi interesami - przyznał we wtorek na konferencji w stolicy Belgii Timmermans.