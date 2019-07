Grodzisk Mazowiecki. Rzecznik policji: "Chciałbym podziękować mamie Dawida"

Grodzisk Mazowiecki próbuje otrząsnąć się po tragedii. Rzecznik KGP Mariusz Ciarka dziękuje teraz matce Dawida za napisane przez nią oświadczenie. Tłumaczy również, że zarzucanie funkcjonariuszom, iż ciało chłopca powinno zostać znalezione wcześniej, jest bezpodstawne.

Ciarka podkreślił, że docenienie pracy funkcjonariuszy przez rodzinę ofiary wiele dla nich znaczy. - Wyobraźmy sobie sytuację, że ciała nie udało się odnaleźć. Ile lat ta rodzina męczyłaby się? To ciężka sytuacja, wyobrażenie, że on gdzieś może być, żyć, że być może ojciec go komuś przekazał. Policjanci z dużą determinacją zrobili dla rodziny to, co mogli zrobić - podkreślił rzecznik.