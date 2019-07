Dawid Żukowski najpewniej nie żyje. Wzruszające oświadczenie matki chłopca

Dawid Żukowski najprawdopodobniej został odnaleziony. Niestety spełnił się najgorszy scenariusz. "Dziękuję lokalnej społeczności, mediom i wszystkim tym, którym los mojego synka nie był obojętny" - napisała w krótkim oświadczeniu matka Dawida. Poprosiła też o modlitwę za jego duszę.

Dawid Żukowski. Rekordowe poszukiwania

Dawid Żukowski nie żyje? W poniedziałek sekcja zwłok potwierdzająca tożsamość

Niestety, w sobotę około godz. 13 przy zbiorniku retencyjnym naleziono ciało. Najprawdopodobniej jest to Dawid Żukowski. Zwłoki chłopca leżały kilkadziesiąt metrów od ekranów akustycznych stojących wzdłuż autostrady A2.

Dawid Żukowski. Akcja mieszkańców Grodziska Mazowieckiego

Pamiętajmy, że Dawid Żukowski był poszukiwany także przez wielu mieszkańców regionu, gdzie zaginął. - Robimy co w naszej mocy. Chcemy pomóc - mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską kilka dni temu Katarzyna Michałowska, inicjatorka akcji, a od niedawna mieszkanka Grodziska Mazowieckiego, która chętnych do pomocy skrzyknęła w sieci. Potem obywatele zgłosili się do policji i pod ich nadzorem pomagali w poszukiwaniach.