Dawid Żukowski najprawdopodobniej nie żyje. Znaleziono ciało chłopca z Grodziska Mazowieckiego

Dawid Żukowski został prawdopodobnie odnaleziony. Dramatyczny finał poszukiwań zaginionego 5-latka. - Policjanci znaleźli ciało chłopca na trasie między Warszawą a Grodziskiem Mazowieckim - poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Policji asp. szt. Mariusz Mrozek.

Dawid Żukowski z Grodziska Mazowieckiego nie żyje. W sobotę po godz. 16 policja zorganizowała w Warszawie konferencję prasową poświęconą poszukiwaniom 5-letniego Dawida Żukowskiego. Wtedy przekazano tragiczne doniesienia. - Niestety, chłopiec nie żyje - przekazano. - Ubiór i wiele cech wskazuje na to, że odnalezione ciało, to ciało Dawida - dodał asp. szt. Mariusz Mrozek.

Mrozek zaznaczył, że funkcjonariusze robili co w ich mocy, by ostateczne doniesienia w sprawie były jednak inne – nie tak tragiczne.

Podziękował też mediom, bo chociaż wielu dziennikarzy wiedziało o dramatycznych przypuszczeniach od pewnego czasu, przez szacunek dla rodziny wstrzymywali się z przekazaniem tych informacji. – Policjanci udali się więc najpierw do rodziny. Do ich dyspozycji jest cały zespół psychologów - zaznaczył podczas konferencji Mrozek.

Dawid Żukowski porwany

Przypomnijmy, że to ojciec 5-letniego Dawida Żukowskiego zabrał syna z domu w Grodzisku Mazowieckim. Paweł Ż. miał go zawieźć do Warszawy, do matki. Podróżował z chłopcem szarą skodą fabią o nr. rejestracyjnym WGM 01K9.