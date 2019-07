Dawid Żukowski. Ojciec przysypał ciało ziemią i liśćmi

Dawid Żukowski najprawdopodobniej został odnaleziony. Teraz wiele wskazuje na to, że policjanci wielokrotnie przechodzili obok miejsca, gdzie leżało ciało 5-latka. Nie zauważyli go, bo ojciec przykrył miejsce zbrodni.

To Dawid Żukowski? Ekspert tłumaczy komunikat policji

Około 3 godziny po odnalezieniu ciała policja zorganizowała konferencję prasową i poinformowała, że Dawid Żukowski najpewniej nie żyje i to jego ciało było w trawie. Dlaczego funkcjonariusze nie mają pewności, że odnaleźli właśnie Dawida? - Minęło wiele dni, więc proces rozkładu ciała zapewne już się rozpoczął - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską Jan Gołębiowski, psycholog kryminalny, profiler i biegły sądowy.

Ekspert podkreśla, że taki komunikat z pewnością był poprzedzony bardzo dokładną analizą. - Policja sprawdza i porównuje kwestie dotyczące rysopisu, wieku, wielkości ciała, wagi czy ubioru odnalezionej osoby i poszukiwanego. Na tej podstawie pewnie wiadomo, że to Dawid Żukowski. Tym bardziej, że widocznie w okolicy nie było poszukiwanych dzieci w podobnym wieku - zaznaczył Gołębiowski. Zdaniem psychologa kryminalnego, odnalezienie ciała to nie koniec czynności w tej sprawie i w najbliższych tygodniach będą do nas zapewne spływać nowe ustalenia.