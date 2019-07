Grodzisk Mazowiecki. Jest odpowiedź na prośbę mamy Dawida. Będzie msza św.

Dawid Ż. został odnaleziony. Matka chłopca podziękowała za zaangażowanie w poszukiwania i zwróciła się z prośbą o modlitwę za duszę Dawida. Na apel odpowiedziały wychowawczynie z przedszkola 5-latka.

Dawid Ż. nie żyje. Taki tragiczny scenariusz potwierdziła w poniedziałek prokuratura, która od soboty badała znalezione przez funkcjonariuszy ciało i sprawdzała, czy faktycznie jest to poszukiwany 5-latek.

Msza święta w intencji chłopca to odpowiedź na oświadczenie matki Dawida , która w niedzielę wieczorem prosiła o modlitwę za duszę syna. "Szanowni państwo, składam podziękowania służbom, które z ogromną determinacją nie szczędząc środków i wysiłku prowadziły akcję poszukiwawczą. Dziękuję lokalnej społeczności, mediom i wszystkim tym, którym los mojego synka nie był obojętny" - napisała.

Grodzisk Mazowiecki. Dawid odnaleziony. Kolega Pawła Ż. nagrał moment odkrycia ciała

Reporterka Wirtualnej Polski Magda Mieśnik dotarła z kolei do znajomego Pawła Ż. - ojca Dawida - który przypadkowo widział moment odnalezienia ciała chłopca przez policję. Mężczyzna wszystko nagrał dronem, którym latał nad okolicą. W rozmowie z Wirtualną Polską opowiada, jak na własną rękę szukał dziecka.

Nasz rozmówca chodził z Pawłem Ż. do szkoły. - Gdy zaginął Dawid Ż., przyśnił mi się płaczący chłopiec. Bardzo to przeżyłem, a nie mam nawet własnych dzieci. Wierzyłem, że on żyje. Zawiesiłem pracę w firmie na kilka dni i na własną rękę szukałem chłopca – mówi mężczyzna.