Sondaż. Polacy powiedzieli, co myślą o rządzie Mateusza Morawieckiego

Aż 40 proc. Polaków zadeklarowało się w lipcu jako zwolennicy rządu Mateusza Morawieckiego. Oznacza to - mimo wyjazdu do pracy w Brukseli po eurowyborach wielu ministrów - spadek notowań tylko o 1 proc. w stosunku do czerwca.

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. (East News)

Badanie opinii publicznej w połowie lipca przeprowadził CBOS. 40 proc. Polaków określiło się w ankiecie jako zwolennicy rządu. Drugą najliczniejszą grupą okazali się obojętni - 29 proc. Z kolei 26 proc. respondentów zadeklarowało, że jest przeciwna gabinetowi premiera.

Oznacza to, że w stosunku do badania sprzed miesiąca, o 1 pkt proc. spadł odsetek deklarujących się jako zwolennicy rządu, a z 4 do 5 proc. wzrosła grupa odpowiadających na to pytanie "trudno powiedzieć".

Polacy odnieśli się również do pytania o to, jak oceniają efekty pracy rządu. 50 proc. badanych odpowiedziało, że "pozytywnie", a co trzeci (32 proc.) podkreślił, że nie jest zadowolony. 19 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Tym samym o 1 pkt proc. zmniejszyła się grupa usatysfakcjonowanych polityką rządu, a o 2 pkt proc. wzrosła grupa rozczarowanych.

Rząd PiS a portfele Polaków

Najbardziej zauważalny spadek rząd Prawa i Sprawiedliwości odnotował jednak w sferze gospodarczej.

W lipcu 48 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu do czerwca) oceniła, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Przeciwną opinię wyraziło 38 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). 14 proc. nie miało zdania w tej sprawie (bez zmian).

"Wyniki lipcowego badania potwierdzają hipotezę sprzed miesiąca, że rekonstrukcja rządu nie zaważyła znacząco na jego społecznych notowaniach" - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono na liczącej 1120 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski w dniach 4-11 lipca metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

Źródło: polsatnews.pl