Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa. Jest wyrok

Unikali spotkania, w końcu jednak obaj zjawili się w sądzie. Sprawa, w której zeznawali Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa dobiegła końca. Sąd orzekł, że były prezydent musi przeprosić prezesa PiS.

Kulisy sprawy

Przypomnijmy że Kaczyński pozwał Wałęsę za naruszenie dóbr osobistych - we wpisach na Facebooku od czerwca do września 2016 r. Prezes PiS domagał się przeprosin oraz wpłaty 30 tys. zł na cel społeczny.

Zanim weszli na salę rozpraw wymienili kilka zdań. Politycy pokazali że nie darzą się sympatią. – Po co ja pana robiłem ministrem? – zwrócił się do Kaczyńskiego Wałęsa. – Po co ja pana prezydentem? – odpowiedział prezes PiS. "Jest pan moim wielkim błędem". "A pan moim" - to również powiedzieli sobie politycy.