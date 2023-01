Nieoczekiwany sojusznik Ukrainy. Skutecznie uniemożliwił atak Rosjan

W poniedziałek Rosja i Białoruś rozpoczęły wspólne ćwiczenia lotnicze. Zachód i Kijów obawiają się, żołnierze Łukaszenki dołączą do armii Putina i przyłączą się do wojny. Ukraińskie władze ostrzegają, że Rosjanie przygotowują się do rozpoczęcia nowej ofensywy. Pojawiają się też informacje, że wojska Putina mogłyby zaatakować Ukrainę z Białorusi. Według doniesień Reuters, jest to jednak mało prawdopodobne.