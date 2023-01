Silne załamanie pogody. Za chwilę to odczujemy

Gęsto rozłożone izobary nie zwiastują przyjemnej pogody

Jak zauważa portal fanipogody.pl, mapy z aktualną pogodą pokazują na terytorium naszego kraju gęsto rozłożone izobary, czyli "linie łączące punkty o tej samej wartości ciśnienia". To właśnie one zwiastują, że niedziela przepłynie pod kątem silnych wiatrów, które będą utrzymywać się jeszcze co najmniej kilka dni.