Nieoczekiwany apel papieża. Mówił o wojnie w Ukrainie

Kontrowersyjne wypowiedzi Papieża nt. wojny

Nie pierwszy raz komentarze głowy Kościoła dot. Ukrainy wzbudzają kontrowersje. Wcześniej w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" papież wskazał, że wojnę wywołało "szczekanie pod drzwiami Rosji przez NATO". Franciszek mówił też, że "nie wierzy w okrucieństwo najeźdźców wobec Ukraińców" i uważa Rosjan za "wielki naród". Dodatkowo wzywając Moskwę do powrotu do "porozumienia zbożowego", stwierdził, że zwraca się do "swoich braci, władz Federacji Rosyjskiej", co również wywołało oburzenie wśród Ukraińców.