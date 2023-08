Kreml rzuca oskarżeniami. Rosyjski generał o kolejnym ataku na Morzu Czarnym

We wtorek doszło też do innego incydentu na Morzu Czarnym. Drony morskie miały uderzyć w rosyjskie okręty patrolowe "Wasilij Bykow" oraz "Siergiej Kotow". Jednostki stacjonowały ok. 340 km na południowy zachód od okupowanego przez Rosjan Sewastopola. Ministerstwo Obrony Rosji twierdzi, że trzy maszyny zostały zniszczone.