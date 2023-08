Problemy Korwin-Mikkego. Komornik zablokował mu konto

- Jak to jest, że bogaty pan poseł i były europoseł robi uniki, jeśli chodzi o płacenie danin publicznych, a fryzjerka, emerytka, mechanik samochodowy, czy nauczyciel taki ZUS płaci solidnie co miesiąc? Taki człowiek nie powinien mieć racji bytu w życiu politycznym już na drugi dzień po tym, jak takie informacje wypływają do opinii publicznej. To jest dyskwalifikacja i zwykłe oszustwo - powiedział stanowczo Śmieszek.