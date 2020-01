Niemieckie media: Benedykt XVI wbił Franciszkowi nóż w plecy

Niemieckie media ostro skomentowały słowa Benedykta XVI, który nawoływał do zachowania celibatu u katolickich księży. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pisze o niebezpieczeństwie podziału Kościoła.

Niemiecki dziennik obawia się, że poprzez wspominany rozdźwięk wierni mogą podzielić się na dwa obozy - zwolenników myśli Franciszka i tych popierających Benedykta XVI. W rezultacie może to doprowadzić do rozpadu wspólnoty Kościoła.

Sytuacją zaniepokojony jest także katolicki tygodnik "Tagespost", do którego w przeszłości pisał kardynał Joseph Ratzinger. "Papież Franciszek musi teraz zdecydować, co zrobić z zaleceniami synodu amazońskiego. Gdyby książkę napisał tylko kardynał Robert Sarah, to i tak byłaby to sensacja. Jednak fakt, że emerytowany papież występuje jako współautor (...), ponieważ nie jest w stanie milczeć ze względu na powagę sprawy, niesie ze sobą dramat, którego nie należy lekceważyć. Znaczna część kardynałów i episkopatu świata obawia się, że Franciszek, troszcząc się o rozwiązania duszpasterskie, narusza podstawy katolicyzmu" - czytamy.