Ameryka Środkowa

"Bild" zwraca uwagę również na działania Rosji w Ameryce Środkowej. W połowie czerwca trzy rosyjskie okręty wojenne zacumowały na Kubie, co rosyjscy blogerzy wojenni w Telegramie określili jako "demonstrację siły wobec USA". To jest, zdaniem Roepcke, ukryta wiadomość dla Waszyngtonu: jeśli USA zdecydują się rozbudować siły wojskowe na terytorium Ukrainy, krajach bałtyckich itp., lub wesprą wrogów Rosji, Rosja zrobi to samo, ale już 250 kilometrów od wybrzeży Florydy.