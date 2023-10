Niemiecki samolot rządowy ewakuowany w Izraelu

Podczas niedawnego alarmu przeciwlotniczego w Izraelu kanclerz Niemiec i jego delegacja byli ewakuowani na lotnisku. Znajdowali się w samolocie, kiedy syreny alarmowe zaczęły wyć, co zmusiło ich do natychmiastowej ucieczki. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Times of Israel, Olaf Scholz został ewakuowany do schronu, podczas gdy reszta delegacji musiała położyć się na płycie lotniska.