Niemiecki polityk został ciężko pobity. W tym roku spokoju nie będzie

Niemieccy politycy zgodnie potępili pobicie Franka Magnitza, parlamentarzysty prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD). W rozmowie z WP Kamil Frymark, ekspert ds. Niemiec, podkreśla, że takich przypadków może być więcej.

Zdaniem Paula Ziemiaka, sekretarza generalnego CDU, "przemoc nie może zastąpić argumentów". Polityk wezwał do odrzucenia "pogardy, nienawiści i przemocy" w życiu publicznym. Socjaldemokraci z Bremy życzą przeciwnikowi szybkiego powrotu do zdrowia i mają nadzieję, że sprawcy zostaną ujęci. Równocześnie podkreślają, że „przeciwnicy demokraci” też mają prawo do nietykalności fizycznej. Równocześnie Alice Weidel, deputowana do Bundestagu z AfD obarczyła odpowiedzialnością za atak partie establishmentu i media, które - jej zdaniem - podżegają przeciwko jej ugrupowaniu.