Niemcy tłumaczą się po krytyce z Polski. "Nie prosili"

Niemiecka policja odniosła się do sprawy odesłanych migrantów. Rodzina migrantów z Afganistanu, która po przekroczeniu granicy niemiecko-polskiej została odwieziona przez niemiecką policję z powrotem do Polski, nie zwróciła się do policjantów z wnioskiem o azyl w Niemczech - przekazało PAP biuro prasowe tamtejszej policji.