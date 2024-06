Tak oszukiwali na "Blika". Dopadła ich policja

Oszustwo "na Blika". Na czym polega?

- Oszustwo metodą na BLIK polega zazwyczaj na włamaniu się i przejęciu konta na portalu społecznościowym oraz wysyłaniu za pomocą komunikatora wiadomości i proszeniu znajomych właściciela konta o udostępnienie kodu BLIK. Osoba, logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go "znajomemu" - wyjaśniła Banaszewska-Jaszczyk.