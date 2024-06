Podrzuceni do Polski przez Niemców. Kim byli? Są szczegóły

- Jest to pierwszy do tej pory, na szczęście jedyny taki incydent - przekazał w poniedziałek Jacek Dobrzyński, odnosząc się do działania niemieckiej policji, która przewiozła cudzoziemców na stronę polską i tam pozostawiła. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych dodał, że to działanie wbrew procedurom. Na platformie X do sprawy odniósł się też Donald Tusk.