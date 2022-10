Niemcy krytykują USA. Przyczyną "astronomiczne" ceny gazu

Wojna w Ukrainie spowodowała kryzys energetyczny w wielu państwach Unii Europejskiej. Niemcy są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ do czasu rosyjskiej inwazji dostawy gazu do kraju w 55 proc. były zapewniane przez Moskwę. By ratować gospodarkę, kraje Wspólnoty zwróciły się do USA. Berlin kupuje od Waszyngtonu droższy skroplony gaz ziemny. Ameryka obecnie dostarcza 45 proc. tego surowca do unii.