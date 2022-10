Kraje OPEC zmniejszają wydobycie. "Ceny paliw w Polsce wzrosną"

Ceny paliw w Polsce

- Ceny wzrosną. Decyzja OPEC+ i wzrost cen ropy niestety nastąpił w okresie, gdy mamy rekordowo słabą złotówkę. To oznacza, że ceny w hurcie wzrosną, no i za chwilę będzie to widoczne też na stacjach paliw, co już można zaobserwować w niektórych miejscach. W przyszłym tygodniu poziom ceny benzyny może osiągnąć około 6 zł 60 groszy, diesla 7 zł 80 groszy. To średnie wartości. Mogą się pojawić stacje, gdzie te ceny będą nawet w granicach 8 zł, jeśli chodzi o olej napędowy - mówi Zybert.