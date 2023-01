Niemcy. Inspektor armii Alfons Mais: Oddanie Leopardów będzie nas bolało

Mais wyjaśnił też, że niemieccy żołnierze muszą być dobrze wyposażeni i gotowi do działania w bardzo krótkim czasie, jeśli zajdzie potrzeba obrony. Problemem jest też to, że "do tej pory na konto armii nie wpłynęły prawie żadne środki z funduszu specjalnego. Minął cenny czas, punkt zwrotny nie nadszedł do dziś" - informuje "Bild".