Niemcy chcą pomagać uchodźcom afgańskim "na miejscu"

Jak mówił, "szczególne rozwiązania" mają zostać przyjęte dla osób potrzebujących szczególnej ochrony, narażonych na zemstę talibów. Mogłyby one liczyć na przyjęcie do Europy, w tym do Niemiec. Chodzić może m.in. o afgańskich aktywistów praw człowieka, artystów, dziennikarzy czy obrończynie praw kobiet. Według Seehofera osoby te mają być traktowane na równi z miejscowymi, afgańskimi pomocnikami Bundeswehry i innych niemieckich instytucji, którzy są ewakuowani do Niemiec. - Jest całkowicie bezsporne, że miejscowi współpracownicy i ich rodziny powinni przybyć do Niemiec i że jest to też kwestia moralnej odpowiedzialności - oświadczył minister. I dodał, że procedury wizowe oraz bezpieczeństwa mogą zostać przeprowadzone także po wjeździe do Niemiec. - Zachodzi tu pewne ryzyko, ale jeśli chcemy rozwiązania, trzeba to ryzyko podjąć - powiedział.